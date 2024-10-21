Любовь и астрология: три самые счастливые знака зодиака конца октября Ольга ВайленкоВ конце октября 2024 года астрологи предсказывают перемены в личной жизни для трех знаков зодиака — Козерогов, Тельцов и Дев.
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