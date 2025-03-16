РИА Новости: ВСУ за два дня разрушили большую часть домов в Зазулевке под Суджей

Боец спецназа "Ахмат", входящего в состав группировки "Север" Вооруженных сил (ВС) РФ, с позывным "Тарик", сообщил РИА Новости, что за два дня танк и минометы украинских войск разрушили большую часть домов в освобожденной Зазулевке Суджанского района Курской области.
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