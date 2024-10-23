Камчатский край получил высокую оценку приемлемости уровня задолженности от Министерства финансов Российской Федерации

В этом году Министерство финансов Российской Федерации провело очередную оценку долговой устойчивости субъектов Российской Федерации, и Камчатский край получил высокую оценку – он был отнесен к группе субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости.
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