Власти ХМАО возвращаются на облигационный рынок с выпуском на 10 млрд рублей для покрытия дефицита

Власти Ханты-Мансийского автономного округа снова выходят на рынок облигаций. Департамент финансов 23 сентября начнет принимать заявки от инвесторов на выпуск облигаций общей стоимостью до 10 млрд рублей.
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