Названы главные причины увольнений зумеров и миллениалов

В России 83,7 процента наемных работников трудятся на пределе психических и физических возможностей. Об этом заявила директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики «КвантИнсайт» компании «Стахановец» Карина Остроносова.
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