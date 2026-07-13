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Названы главные причины увольнений зумеров и миллениалов

Названы главные причины увольнений зумеров и миллениалов

В России 83,7 процента наемных работников трудятся на пределе психических и физических возможностей. Об этом заявила директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики «КвантИнсайт» компании «Стахановец» Карина Остроносова.

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