Кому-то хочется "шатать власть" с помощью угрозы "выброшенных на улицу девятиклассников и их семей

Современное производство требует высочайшего уровня образования! Пример бредового антинаучного обоснования политики снижения уровня школьного российского образования до уровня начала XX века для создания необходимого взрывного потенциала революции и гражданской войны на уничтожение России приведено ниже в статье ресурса "Московский Монитор":"Российские школы ждет радикальная реформа: в правительстве готовятся упразднить 10-е и 11-е классы"В профильных структурах правительства России началась скрытая подготовка к кардинальному изменению системы школьного образования, которое затронет старшие классы.