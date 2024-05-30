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Русская весна

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Предотвращены теракты на железной дороге в Крыму, — ФСБ

Предотвращены теракты на железной дороге в Крыму, — ФСБ

ФСБ предотвратила теракты на железной дороге в Крыму, задержаны агенты украинской военной разведки. Злоумышленники планировали совершить теракты на ж/д путях в разных районах полуострова, чтобы парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

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