Предотвращены теракты на железной дороге в Крыму, — ФСБ

ФСБ предотвратила теракты на железной дороге в Крыму, задержаны агенты украинской военной разведки. Злоумышленники планировали совершить теракты на ж/д путях в разных районах полуострова, чтобы парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.
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