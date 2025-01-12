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Илон Маск не повлияет на политику "Альтернативы для Германии"

Илон Маск не повлияет на политику "Альтернативы для Германии"

Партия "Альтернатива для Германии" заявила об отсутствии уступок Илону Маску, несмотря на его поддержку в предвыборной кампании.

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