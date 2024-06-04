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Инфляция в Турции продолжает расти, особенно в сфере услуг.

Инфляция в Турции продолжает расти, особенно в сфере услуг.

Инфляция в Турции продолжает расти, несмотря на попытки других отраслей догнать туриндустрию. По данным турецкого статистического института (TUIK) за май 2024 года, индекс потребительских цен увеличился на 3,37% по сравнению с апрелем, 22,72% - с декабря прошлого года, 75,45% - с мая прошлого года и 62,51% - по средним показателям за последние 12 месяцев.

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