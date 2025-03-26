Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

В их задачи входит: охрана государственных и промышленных объектов, коммуникаций, транспортных предприятий, сопровождение специальных грузов и многое другое Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, ветеранов, сотрудников и гражданский персонал Росгвардии с Днем войск национальной гвардии.