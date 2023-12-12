Ученые РАН обнаружили в гепатопанкреасе крабов полезный пептид

Российские ученые из ИТЭБ РАН в своих исследованиях выяснили, что в пищеварительной системе камчатского краба содержатся белковые молекулы, которые могут разрушать стенки из клеток бацилл-патогенов и ряда других не менее опасных микробов.
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