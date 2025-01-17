Барнаул попал в лидеры по реализации программы инициативного бюджетирования в городах РФ

Глава БГД Галина Буевич отметила, что это признание на федеральном уровне очень важно для Барнаула Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич приняла участие в конференции руководителей представительных органов административных центров РФ "Муниципальный диалог", прошедшей в Москве в четверг, 16 января, сообщает БГД.