Барнаул попал в лидеры по реализации программы инициативного бюджетирования в городах РФ

Глава БГД Галина Буевич отметила, что это признание на федеральном уровне очень важно для Барнаула Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич приняла участие в конференции руководителей представительных органов административных центров РФ "Муниципальный диалог", прошедшей в Москве в четверг, 16 января, сообщает БГД.
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