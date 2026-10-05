Страна и люди
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Страна и люди

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Российская армия освободила Самойловку в Запорожской области

Российская армия освободила Самойловку в Запорожской области

 Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Восток».  05-10-2026 11:51   Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области.

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