В Ялте проходит Международная конференция «Потенциал туризма - ставка на наследие»

В целях развития сотрудничества с российскими и зарубежными партнёрами, популяризации культурно-исторического наследия и курортно-туристического потенциала ЮБК, с 5 по 7 июня, в Ялте проходит Международная конференция городов Евразии на тему: «Потенциал туризма – ставка на наследие» с участием мэров евразийских городов, городов России и экспертов.
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