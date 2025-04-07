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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый опрос показал, что фанаты PlayStation не готовы принять ценник 80 долларов за...

Новый опрос показал, что фанаты PlayStation не готовы принять ценник 80 долларов за...

Новый опрос показал, что фанаты PlayStation не готовы принять ценник 80 долларов за новые игрыНа недавнем Nintendo Direct компания представила преемника Switch и новые игры, но один анонс вызвал бурю критики – цена Mario Kart World составила $80, что вызвало недовольство даже среди преданных поклонников по всему миру.

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