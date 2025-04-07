Новый опрос показал, что фанаты PlayStation не готовы принять ценник 80 долларов за новые игрыНа недавнем Nintendo Direct компания представила преемника Switch и новые игры, но один анонс вызвал бурю критики – цена Mario Kart World составила $80, что вызвало недовольство даже среди преданных поклонников по всему миру.