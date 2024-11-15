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Марафон единства в Бобруйске: новые проекты и культурные инициативы.

Марафон единства в Бобруйске: новые проекты и культурные инициативы.

В рамках масштабной общественно-культурной акции ´Марафон единства´, которая пройдет в Бобруйске, организаторы запланировали множество мероприятий, среди которых - мастер-классы, концерты, лекции и встречи с известными личностями.

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