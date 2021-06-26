РЕН ТВ Новости

194 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vlad Kol
    3 подзатылника.Зеленский приехал...
  • Николай Краснопольский
    БумерангНа Украине детски...
  • belev Belikovs
    Светлая память ЧЕЛОВЕКУ. Но чем нам известен этот художник? Чем он прославил себя и человечество? Что сбежал и стал ...Известный российс...

Доктор рассказала, как недобросовестные врачи обманывают пациентов

Недобросовестные врачи любят использовать несколько приемов, чтобы стать богаче за счет пациентов. Врач-терапевт Алевтина Федина рассказала, что они легко могут запутать пациента с помощью сложных врачебных терминов и возможных страшных диагнозов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх