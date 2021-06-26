Доктор рассказала, как недобросовестные врачи обманывают пациентов

Недобросовестные врачи любят использовать несколько приемов, чтобы стать богаче за счет пациентов. Врач-терапевт Алевтина Федина рассказала, что они легко могут запутать пациента с помощью сложных врачебных терминов и возможных страшных диагнозов.
Недобросовестные врачи любят использовать несколько приемов, чтобы стать богаче за счет пациентов. Врач-терапевт Алевтина Федина рассказала, что они легко могут запутать пациента с помощью сложных врачебных терминов и возможных страшных диагнозов.
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