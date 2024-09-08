Президент России назвал своим фаворитом на предстоящих выборах в США Камалу Харрис, пишет Breitbart. Большинство из почти трех тысяч комментаторов статьи весьма негативно оценило лидерские качества кандидата в президенты.
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