"Страшно подумать, что зимой будет": необычное явление в бухте Приморья попало на видео

В социальной сети Instagram (12+) жители Приморья обсуждают невообразимое явление, которое произошло в одной из самых красивейших и известных бухт края.
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