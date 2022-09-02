ПолитДром

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В США поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС назвали умеренным прорывом

В США поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС назвали умеренным прорывом

  Военный эксперт Кимболл назвал поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС умеренным прорывом Военный эксперт, руководитель Ассоциации по контролю над  Военный эксперт Кимболл назвал поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС умеренным прорывом Военный эксперт, руководитель Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Дэрил Кимболл в беседе с ТАСС назвал поездку миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) умеренным прорывом в сложившейся ситуации.

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