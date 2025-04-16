Особые условия для русских: в Крыму рассекретили директиву нацистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю опубликовало ранее засекреченный документ под названием "Директива о разработке подозрительных советско-русских военных и гражданских пленных Восточного похода…", датированный 29 октября 1941 года.