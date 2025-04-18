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Спички - не игрушка

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Крали оборонные деньги: задержан экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам

Крали оборонные деньги: задержан экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам

БлокнотРУ По предварительной информации, показания на Алексея Смирнова дал арестованный ранее Владимир Лукин – руководитель «Корпорации развития Курской области» Утром 16 апреля сотрудники ФСБ и МВД пришли домой к бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову.

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