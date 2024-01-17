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Что первично на вторичном: Астрахань имеет привлекательные по России данные по доходности и окупаемости жилья

Что первично на вторичном: Астрахань имеет привлекательные по России данные по доходности и окупаемости жилья

Но растормошит ли это местный рынок недвижимости - вопрос. Какая квартира даст большую доходность от аренды и окупается быстрее – в новостройке или на вторичном рынке? Специалисты федерального портала «Мир квартир» традиционно проводят исследования по данному поводу,  и очередной анализ представили уже по данным 2023 года.

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