Что первично на вторичном: Астрахань имеет привлекательные по России данные по доходности и окупаемости жилья

Но растормошит ли это местный рынок недвижимости - вопрос. Какая квартира даст большую доходность от аренды и окупается быстрее – в новостройке или на вторичном рынке? Специалисты федерального портала «Мир квартир» традиционно проводят исследования по данному поводу, и очередной анализ представили уже по данным 2023 года.