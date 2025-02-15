"Это Россия виновата": В Донбассе "оборотни в белых халатах" разводят людей на деньги

Одиссей

хохлопы - они и есть хохлопы! и нужны жестокие карательные меры, чтобы это искоренить. имею некоторый опыт: в середине 10 помогал с лечением родственнице в Харькове. Все было именно так, как описано в статье: приходилось платить и за лекарства, и за материалы, и за сами услуги/работу. Приходилось платить и за бинты, и за иголки/бабочки, и медсестре за каждый укол. Препараты, разумеется, тоже все свои - с черного рынка, врач сам дал телефончик. да и раньше-то там было все через магарыч. Много ездил по Союзу и имею возможность сравнивать нравы Околицы и Северной-Центральной России, Урала, Сибири. Кстати, еще СрАзии и Кавказа. Так вот, то, что в России ты получал ПРОСТО ТАК, по рабочим/служебным обязанностям или доброте душевной, на Околице надо было оплатить. Просто такие там нравы. Правда, есть у местно алчности и своя положительная сторона. В 90е тот же Харьков разительно отличался от средне-русских городов, включая Столицу. Приезжаешь туда - а там на каждом углу кафешечка, ресторанчик и т.п. И вкусно, и недорого. А в той же Москве - или пафосные рестораны времен СССР, или совсем уж забегаловки. Ну, или Макдоналдс.