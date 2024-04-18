Высадка деревьев, переработка отходов, защита птиц: какие экологические проекты реализует тюменский бизнес

ТЮМЕНЬ, 18 апреля, ФедералПресс. Тюменская область в 2023 году стала первым регионом по достижению показателей национальных проектов, среди которых и нацпроект «Экология», рассказал ранее губернатор Александр Моор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии