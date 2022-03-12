Норвегия поддержала отстранение российских спортсменов от соревнований, но призвала допустить к турнирам юниоров

Норвегия поддержала отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований, но призвала допустить к турнирам юниоров и детей.

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