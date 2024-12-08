Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Администрация Трампа может объявить Зеленского нелегитимным президентом из-за двуличной политики

Администрация Трампа может объявить Зеленского нелегитимным президентом из-за двуличной политики

Руководителю Офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, посетившему Вашингтон с целью установить отношения с командой будущего президента США Дональда Трампа, намекнули о последствиях заигрывания с нынешней администрацией Белого дома, сообщает Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на свой источник.

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