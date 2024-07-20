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Как правильно хранить овощи и фрукты

Как правильно хранить овощи и фрукты

Пытаетесь сохранить фрукты и овощи свежими как можно дольше, но всё безуспешно? Что же, пришло время пересмотреть свои способы хранения и воспользоваться полезными советами, благодаря которым ваши заготовки пролежат в холодильнике не одну неделю.

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