Как правильно хранить овощи и фрукты

Пытаетесь сохранить фрукты и овощи свежими как можно дольше, но всё безуспешно? Что же, пришло время пересмотреть свои способы хранения и воспользоваться полезными советами, благодаря которым ваши заготовки пролежат в холодильнике не одну неделю.