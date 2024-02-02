Жилой дом в поселке Кокошкино исключен из Реестра проблемных объектов

Столичная «Дорожная карта» проблемных объектов сократилась еще на один – свои права восстановили 210 пострадавших граждан в жилом доме на территории Новой Москвы, расположенном по адресу: поселок Кокошкино, улица Труда, дом 3.
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