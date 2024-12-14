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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Из-за высокого спроса на концерты Coldplay сборная Англии не сможет сыграть на «Уэмбли» в сентябре 2025-го

В сентябре 2025 года английская команда должна провести матч отборочного раунда ЧМ-2026 против сборной Анддоры.

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