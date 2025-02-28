«Красный рассвет»: как изменилось украинское и российское общество после начала СВО

По мере развития в медийном пространстве так называемого «миротворческого процесса» между Москвой и Киевом по версии Дональда Трампа возникает все больше вопросов, как его итоги примет патриотически настроенное общество России и Украины.
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