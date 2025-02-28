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«Красный рассвет»: как изменилось украинское и российское общество после начала СВО

«Красный рассвет»: как изменилось украинское и российское общество после начала СВО

По мере развития в медийном пространстве так называемого «миротворческого процесса» между Москвой и Киевом по версии Дональда Трампа возникает все больше вопросов, как его итоги примет патриотически настроенное общество России и Украины.

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Комментарии
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саша дмитренко
все  смешал,,уже и  платошку  с  бандитом  квачковым  героями  изобразил,,навального  забыл,,
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1 час.
саша дмитренко
что  патриотики,,что  либералы,,,сборище  дебилов
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1 час.
саша дмитренко
насколько  я  понял  путина- украина  останется,но  будет  нечто  вроде  гдр,под  полным  контролем
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1 час.
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