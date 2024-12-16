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К чему приведет потеря Покровска: Запад бьет тревогу

К чему приведет потеря Покровска: Запад бьет тревогу

По мнению американского СМИ, это поражение еще больше ухудшит положение украинских сил. «Упадок Покровска (также известного как Красноармейск) под давлением российских войск станет крупнейшим ударом для Украины в последние месяцы и усложнит для страны преодоление текущих испытаний, особенно в условиях, когда российские силы оказывают значительное давление» цитирует издание тг-канал Осташко! Важное.

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