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Царьград

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Филипп Росса компенсировал Олегу Газманову 17,5 млн рублей

Филипп Росса компенсировал Олегу Газманову 17,5 млн рублей

Бывший продюсер Олега Газманова, Филипп Росса, возместил артисту 17,5 млн рублей. Об этом сообщили 4 сентября в Мещанском суде Москвы.

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