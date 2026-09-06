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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко – зрителям после победы над Таунсед на US Open: «Не ожидала, что вы будете настолько уважительны по отношению ко мне»

Арина Соболенко поблагодарила зрителей после выхода в четвертьфинал US Open . Действующая чемпионка обыграла американку Тэйлор Таунсенд со счетом 6:4, 6:3.

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