Как не надо воспитывать детей: 5 воспитательных приёмов с обратным эффектом

Воспитание — непростая задача Если просто время от времени подсказывать, не настаивая, – вероятно, это не приведёт к противоположному результату, но лучше понимать, что вы это делаете ради благополучия окружающих, а не ради развития детской морали.
Воспитание — непростая задача Если просто время от времени подсказывать, не настаивая, – вероятно, это не приведёт к противоположному результату, но лучше понимать, что вы это делаете ради благополучия окружающих, а не ради развития детской морали.
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