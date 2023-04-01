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Как не надо воспитывать детей: 5 воспитательных приёмов с обратным эффектом

Как не надо воспитывать детей: 5 воспитательных приёмов с обратным эффектом

Воспитание — непростая задача Если просто время от времени подсказывать, не настаивая, – вероятно, это не приведёт к противоположному результату, но лучше понимать, что вы это делаете ради благополучия окружающих, а не ради развития детской морали.

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