Дадонов выбыл из строя на неопределенный срок из-за перелома

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов получил серьезную травму. Пресс-служба «Далласа» сообщила в соцсетях со ссылкой на главного тренера команды Питера Дебура, что в матче с «Монреалем» 10 февраля Дадонов получил «перелом нижней части тела» и выбыл из строя на неопределенный срок.