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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Свечников: «Каролина» должна играть умнее в зоне атаки, избавиться от некоторых коротких пасов и пытаться забивать голы»

Нападающий «Каролины» поделился мнением о том, что необходимо изменить в игре команды. «Мы должны играть умнее в зоне атаки.

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