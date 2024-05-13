Военные России уничтожили РСЗО «Ураган», из которой ВСУ обстреляли Белгород

В Харьковской области российские военные обнаружили и уничтожили пусковую установку РСЗО «Ураган», которую украинские нацисты использовали для обстрела мирных населенных пунктов в Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
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