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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев взял US Open, Антонелли выиграл в Испании, победы «Спартака» и «Барсы», ничья «Краснодара», поражение «Юве», ошибочный гол Холанда «МЮ», 1-й ассист Батракова в Турции и другие новости

1. В финале US Open Александр Зверев обыграл Бена Шелтона в четырех сетах. Для Зверева это второй «Большой шлем» в сезоне и карьере.

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