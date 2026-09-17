Безопасность превыше всего: в Вышневолоцком медколледже прошли уроки дорожной грамотности. Сотрудники Вышневолоцкой Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие для студентов первого курса ГБПОУ «Вышневолоцкий медицинский колледж».
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