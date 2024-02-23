Ивлеева поздравила россиян с Днем защитника Отечества

nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Актриса и блогер Анастасия Ивлеева, попавшая в скандал из-за организации «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор», поздравила граждан РФ с Днем защитника Отечества.
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