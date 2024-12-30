Что подорожает в России с 1 января 2025 года: - Разводы: госпошлина возрастет с 650 до 5000 рублей; - Сделки с недвижимостью: налоговые ставки увеличатся в 1,5–2 раза; - Рыба и морепродукты: подорожают на 20%; - Капитальный ремонт квартир: станет дороже на 10%; - Мобильный интернет: станет дороже из-за перехода на отечественное оборудование; - Импорт иномарок: тарифы вырастут на 40%; - Отдых в санаториях: прибавит в цене на 20–30%; - Алкоголь и табачные изделия: вырастут в стоимости на 15%; - Бензин: подорожает на 10–20%; - Пиво: увеличится на 10%, а безалкогольные напитки — на 15%; - Штрафы за нарушения ПДД: вырастут в среднем в 1,5 раза.