В Петербурге в СИЗО отправили подозреваемого в убийстве на Костюшко

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве на улице Костюшко. Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии