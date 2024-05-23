Пригожин был прав? Каждый день новости. Причём одна удивительное другой. Как только Путин снял Шойгу с Минобороны и назначил Белоусова, так Ремович начал зачищать гнездо что свили люди Шойгу в Минобороны.
Белоусов упорно зачищает гнездо Шойгу в МинОбороне
Комментарии
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ВН
Валерий Никитин
По этому поводу вспоминается: «С кем останешься, государь? Мы же все воруем!» и от классика современности: «Кадры периодически надо перетрахивать»
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1 час.
Василий Васильев
По моему ты в очередной раз дуешь не в струю. Неужели не ясно, что в борьбе которая идет, нам разрешили чуть -чуть послушать, то, что хозяин считает нужным? Истинные масштабы происходящего и заранее подготовленного действа, станут понятны...не скоро. Так то, уважаемая: "она звалась Татьяной"🙂
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1 час.
Владимир Иванов
А Китаева у Шойгу с кем только не спала!! Блятство шойгу развел!!
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1 час.
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