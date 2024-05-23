Белоусов упорно зачищает гнездо Шойгу в МинОбороне

По этому поводу вспоминается: «С кем останешься, государь? Мы же все воруем!» и от классика современности: «Кадры периодически надо перетрахивать»

Василий Васильев

По моему ты в очередной раз дуешь не в струю. Неужели не ясно, что в борьбе которая идет, нам разрешили чуть -чуть послушать, то, что хозяин считает нужным? Истинные масштабы происходящего и заранее подготовленного действа, станут понятны...не скоро. Так то, уважаемая: "она звалась Татьяной"🙂