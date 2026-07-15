Дочь ведущего "Поля чудес" пожаловалась на проблемы со сном из-за московского шума

Дочь телеведущего Леонида Якубовича рассказала подписчикам о трудностях с ночным отдыхом в Москве. 28-летняя Варвара Видо призналась, что в последнее время ей не удается полноценно высыпаться из-за шума, который мешает ей по ночам.
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