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А у меня молчаливые. Сядут все три кисы вокруг пустой миски и с такой укоризной провожают меня взглядами так что брос...
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вообще то кассирша должна была плюнуть в борщь, а отхлебнув она ещё больше на сдачу накрутила. Везде обман!!!
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Баба Яга
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