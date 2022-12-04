Смехотерапия

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  • Лариса Абросимова
    А у меня молчаливые. Сядут все три кисы вокруг пустой миски и с такой укоризной провожают меня взглядами так что брос...Дося
  • Евгений МакЛауд
    вообще то кассирша должна была плюнуть в борщь, а отхлебнув она ещё больше на сдачу накрутила. Везде обман!!!Свежая подборка п...
  • Валера Юшков
    Да, с ними только так.👍Баба Яга

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