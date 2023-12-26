Как США похитили уникальную алтайскую каменную бабу

50 лет назад, летом 1973 года горно-алтайские областные газеты «Звезда Алтая» и «Алтайдын чолмоны» сообщили:«Новая «каменная баба» обнаружена недавно в бассейне реки Бар-Бургазы работниками Бугузун ской геофизической партии.
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