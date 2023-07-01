Таганрог — уютный южный городок, спроектированный самим Петром Первым

В Таганроге я был три года назад. И вот какие впечатления остались у меня от этого города. Таганрог находится всего в часе езды на электричке от Ростова-на-Дону, и он определённо заслуживает полноценного визита как минимум на один полный день.
В Таганроге я был три года назад. И вот какие впечатления остались у меня от этого города. Таганрог находится всего в часе езды на электричке от Ростова-на-Дону, и он определённо заслуживает полноценного визита как минимум на один полный день.
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