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Киев вымогает "Орешник": Вновь атака на аэродром и диверсия на ЖД. Taurus по Брянску? Дроны летят на Москву. Полыхает в районе НПЗ

Киев вымогает "Орешник": Вновь атака на аэродром и диверсия на ЖД. Taurus по Брянску? Дроны летят на Москву. Полыхает в районе НПЗ

Минувшей ночью враг атаковал регионы России. Ночью удар пришёлся по Брянску – жители видели мощный взрыв в районе аэропорта.

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