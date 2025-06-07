Пленный рассказал об обстрелах отступающих боевиков ВСУ собственными минометами

Пленный военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Евенко рассказал, что украинское командование приказывало расстреливать из миномета покинувших позиции бойцов.
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